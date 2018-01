Hallein: Parkgebühren brachten der Stadt 200.000 Euro

Ein Jahr nach der Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Hallein fällt die Bilanz der Stadtpolitik positiv aus. Die SPÖ übt weiter heftige Kritik.

Rund 130 verkaufte Jahreskarten, über 200 Zeitwertkarten, dazu jeden Monat rund 120 Monatskarten für Pernerinsel- und Zentrumsparkplatz - das ist die Bilanz der Stadtverwaltung nach einem Jahr "Parkraumbewirtschaftung neu" in Hallein. "Mit Einnahmen von rund 200.000 Euro netto liegen wir bei dem, was prognostiziert wurde", sagt Stadtamtsdirektor Erich Angerer.

Dass Bürgermeister Gerhard Anzengruber nach den ersten zwölf Monaten positive Bilanz zieht, liegt allerdings nicht nur an den nackten Zahlen. "Ich habe in den letzten Monaten sowohl von Bewohnern als auch von Gewerbetreibenden, Ärzten und Notaren nur positive Rückmeldungen erhalten", sagt Anzengruber. Im Gegensatz zur Zeit vor der Einführung der Parkgebühren seien jetzt immer Parkplätze auf der Pernerinsel und dem Zentrumsparkplatz verfügbar.

Ähnlich sieht das die Geschäftsführerin der Halleiner Parkgaragen, Gabi Pichler: "Nach anfänglichem Unmut in der Bevölkerung hat sich die Situation deutlich entspannt. Jetzt können die Leute auch mit dem Schranken besser umgehen. Am Anfang haben sie ja alles Mögliche reingesteckt."

Auf anfängliche Schwierigkeiten nach größeren Veranstaltungen wie dem Konzert der Bergknappen-Musikkapelle im vergangenen Mai hat man bei den Halleiner Parkgaragen mittlerweile reagiert. "Für größere Konzerte und die Festspiele bieten wir Veranstaltungs-Parktickets um zwei Euro an, die direkt bei der Veranstaltung ausgegeben werden. Damit spart man sich den Gang zum Kassenautomaten. Zusätzlich ist einer unserer Mitarbeiter beim Zuführen der Tickets behilflich", sagt Pichler.

"Wichtig wäre es, dass die Parkplätze in der Nacht und am Wochenende kostenlos wären." Josef Alfare, Obmann "Gemeinsam für Hallein"

Weniger kritisch als noch vor einem Jahr klingt auch Josef Alfare, Obmann des Kaufleute-Vereins "Gemeinsam für Hallein". Er würde zwar nach wie vor drei Stunden Gratis-Parkzeit vorziehen, betont aber: "Die Kunden verstehen zum größten Teil, dass man fürs Parken etwas bezahlen muss. Wichtiger wäre es, dass die Parkplätze in der Nacht und am Wochenende kostenlos wären.

So belegen die Bewohner natürlich ab 16.30 Uhr sämtliche Innenstadt-Parkplätze, die gerade an den Wochenenden für die Gastronomie frei bleiben sollten", so Alfare. Bürgermeister Gerhard Anzengruber hat einen anderen Zugang: "Dass Gratis-Parkplätze von den Bewohnern gern angenommen werden, liegt in der Natur der Sache. Wir wollen die Stadt ja auch für die Bewohner interessant machen."

Sunset-Bar-Gastronomin Sabrina Wähner kann davon ein Lied singen. "Ich wurde schon oft von meinen Gästen gefragt, warum es keine Möglichkeit gibt, in der Nähe des Lokals zu parken." Sie hat deshalb aus der Not eine Tugend gemacht: "Bei uns gibt's für Stammgäste beim Kauf einer Flasche Wodka eine Vier-Stunden-Parkkarte für die Altstadtgarage. Dauerlösung ist das aber keine."

Heftigste Kritikerin der aktuellen Parkregelung ist nach wie vor die Halleiner SPÖ. Sie forderte von Anfang an, den Pernerinsel- und Zentrumsparkplatz nachts und am Wochenende gebührenfrei zu belassen. "Tagsüber sind viele Freiflächen auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen, nachts und am Wochenende wird die Altstadt zum Autofriedhof", sagt SP-Vizebürgermeister Alexander Stangassinger.

Weiters kritisiert Stangassinger, dass die Davisstraße seit Einführung der Kurzparkzone quasi leer sei und die Autofahrer dafür auf die Parkplätze in der Friedhofsgegend ausweichen würden. "Das kann keine zufriedenstellende Lösung sein." Dazu Anzengruber: "Der starke Druck auf die Gratis-Parkplätze ist damals durch HTL-Schüler entstanden. Darauf haben wir in Zusammenarbeit mit der Direktion bereits reagiert."

Zahl der Organmandate leicht rückläufig

Auf die Zahl der Parkstrafen hat sich die Neuregelung nur zu Beginn negativ ausgewirkt. So hat die Stadtpolizei im Jahr 2017 6125 Organmandate verteilt - das sind um knapp 400 weniger als noch im Jahr 2016. Im vergangenen Dezember wurden 530 Organmandate ausgestellt. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber Jänner 2017, als über 800 Organmandate verteilt wurden. Zwischendurch - etwa im April - waren es nur rund 300.

Unverändert schwierig präsentiert sich die Lage während des samstäglichen Grünmarkts auf dem Kornsteinplatz. "Viele meinen, die Straßenverkehrsordnung gilt nicht für rasche Erledigungen", sagt Stadtpolizeikommandant Alfred Hallinger. "Ständige Kontrolle wirkt aber präventiv, auch wenn diese nicht immer möglich ist."