Verkehrsunfall in Hallein mit E-Auto: Pkw krachte in Lärmschutzwand

Am Mittwoch kollidierten zwei Pkw in einem Kreisverkehr. Dabei wurde eine Pongauerin unbestimmten Grades verletzt.

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt Hallein ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - darunter ein Elektroauto - bei dem eine Person unbestimmten Grades verletzt wurde. Im Kreisverkehr kam es laut Polizei aufgrund eines Fahrmanövers zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeuglenkern - einem 29-jährigen Salzburger und einer 52-jährigen Pongauerin. Das Fahrzeug der Pongauerin durchbrach in weiterer Folge die Lärmschutzwand. Die 52-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Hallein eingeliefert.

Kreisverkehr für eineinhalb Stunden gesperrt: Rückstau auf die Autobahn

Die Feuerwehr kontrollierte laut Polizeiaussendung laufend die Hochvolt-Fahrzeugbatterie des Elektro-Pkw. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Temperatur der Batterie überwacht, man habe jedoch keine erhöhten Temperaturen festgestellen können.

Der Alkomattest ergab bei beiden Fahrzeuglenkern einen Wert von 0,00 Promille. Während der Unfallaufnahme waren ein Fahrstreifen der Autobahnabfahrt und der Kreisverkehr für zirka eineinhalb Stunden gesperrt, wodurch sich ein erheblicher Rückstau auf der Autobahn bildete.