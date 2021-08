Hallein: Polizei stoppt notorischen Verkehrssünder - "mir ist alles egal"

Polizisten haben am Sonntagnachmittag in Hallein einen notorischen Verkehrssünder gestoppt. Der 25-Jährige ist immer wieder mit Autos unterwegs, verfügt aber über keinen Führerschein.

Am frühen Sonntagnachmittag kontrollierten Polizisten auf der Salzachtal Bundesstraße (B159) im Stadtgebiet von Hallein einen in Richtung Salzburg fahrenden Pkw. Am Steuer saß ein amtsbekanntern 25-jährigen Flachgauer, der nunmehr bereits zum vierten Mal von der Polizei beim Lenken eines Kraftfahrzeuges angetroffen wurde, ohne jemals einen Führerschein besessen zu haben.

Noch vor der Kontrolle durch die nachkommende Polizeistreife stellte er sein Fahrzeug im Stadtgebiet von Hallein in ein Halte-/Parkverbot und setzte sich auf eine daneben befindliche Parkbank.

Bei seiner polizeilichen Befragung zum Sachverhalt gab der 25-Jährige an, dass ihm alles egal sei. Er könne ruhig angezeigt werden, denn sein Kontostand bei der Bezirkshauptmannschaft wäre gleich jenem beim Finanzamt...