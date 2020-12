Hallein rüstet sich für Tourengeher-Ansturm

Am Dürrnberg sollen die Skitouren etwas eingebremst werden. Und sogar ein Lärmschutz für geplagte Anrainer ist geplant.

Außergebirg ist zwar der nötige Schnee noch nicht wirklich in Sicht, aber die Bergbahnen, wie die Zinkenlifte am Dürrnberg, werden bald startklar sein. Noch mehr Skisportler als bisher sind in der Coronakrise ohne Lift, zu Fuß, unterwegs. Der Ansturm wird sich noch verstärken. "Das artet zeitweise, zum Beispiel bei Vollmond, in eine Völkerwanderung aus", sagt der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).

Die Stadtgemeinde will die Massen offenbar kanalisieren und ein wenig bremsen. Neue Regeln für Tourengeher legen gekürzte, ...