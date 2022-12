Hallein: Selchofen geriet in der Nacht in Brand

Gegen Mitternacht brach im Gemeindegebiet von Hallein in einer Garage ein Brand aus. Der Grund war ein Selchofen, der in Brand geraten war, wie die Polizei in einer Aussendung meldet.

Der Selchofen war in Betrieb gewesen, laut ersten Erhebungen dürfte das Feuer durch auf den Ofen tropfendes Fett entstanden sein und in weiterer Folge auf das um den Ofen gestapelte Holz übergegriffen haben.

Durch den Brand wurde ein großer Teil des Garagengebäudes beschädigt. Weitere Erhebungen werden noch geführt.

Die Feuerwehr Hallein konnte ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohngebäude verhindern. Die Florianijünger rückten in der Nacht auf Dienstag mit sechs Fahrzeugen und 33 Mann aus.