Am Sonntag gegen vier Uhr früh ging oberhalb des Sessellifts der Zinkenlifte am Dürrnberg , Gemeindegebiet Hallein, eine Lawine ab und verschüttete laut ORF online eine der Liftstützen.

Der Sessellift wurde bis auf weiteres gesperrt - die Liftgesellschaft will am Montag mit einem Seilbahnexperten den Schaden begutachten. Am Sonntag waren Mitarbeiter der Zinkenlifte mit dem Freilegen der Stütze beschäftigt. Die Tourengeherroute ist ungeachtet des abgegangenen Schneebretts weiter begehbar.

