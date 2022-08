Hallein: Starker Cannabisgeruch - Polizei brach Wohnungstür auf

Die Beamten fanden 173 Gramm Cannabisprodukte. Der Bewohner der Wohnung sowie ein Freund werden angezeigt. Sie gaben zu Protokoll, das Cannabis für den Eigenverbrauch vorbereitet zu haben.

Am Montag wurde bei der Polizeiinspektion Hallein Anzeige erstattet, dass in einer Wohnsiedlung ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen wurde. Die Polizei fuhr daraufhin zur Örtlichkeit und stellte ebenfalls starken Geruch nach Cannabis fest. Da der Bewohner, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Hallein, die Tür nicht öffnete, wurde diese über Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgebrochen. Es konnten Cannabisprodukte mit mehr als 173 Gramm sowie 30 Cannabispflanzen und diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Der Bewohner und ein Freund - ein 27-jähriger Tennengauer - , die sich in der Wohnung aufhielten, gaben an, die 30 Pflanzen geerntet und für den Eigenverbrauch vorbereitet zu haben. Anzeigen werden erstattet.