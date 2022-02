Hallein: Syrer will mit levantischer Küche weiter expandieren

Ein ehemaliger Flüchtling und ein Halleiner Stadtrat starten mit ihrem Gastrokonzept durch.

Im "Dubai Nights" hatte sich Saadoullah Saad in nur anderthalb Jahren einen guten Ruf aufgebaut, der ihm offenbar nach Salzburg gefolgt ist. Erst im Oktober hatten der Gastrofachmann und sein Geschäftspartner Oliver Mitterlechner ihr neues Lokal "Levantine Taste" in der Alpenstraße eröffnet. Das Catering- und Abholgeschäft boomt: "Wir hatten aufgrund von Corona mit einer längeren Anlaufphase gerechnet, aber der Zuspruch war sehr groß. Vor allem im neuen Jahr gab es noch mal einen Schub, da waren wir teilweise an der ...