Hallein-Taxach: 40-jähriger Arbeiter starb nach Sturz von nassem Hausdach

Seinen schweren Verletzungen ist am Donnerstag ein 40-jähriger Ungar im UKH Salzburg erlegen. Der Arbeiter war in Hallein-Taxach von einem Hausdach gestürzt.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch am späten Nachmittag ereignet. Der 40-jährige Ungar (wohnhaft im Bezirk Linz-Land) arbeitete mit zwei Kollegen auf dem Dach eines Hauses in Hallein-Taxach, als kurz nach 17 Uhr Regen einsetzte. Die drei Männer wollten daher die Arbeiten abbrechen.

Der 40-Jährige, der laut Polizei nicht gesichert war, ging zur Leiter, rutschte auf dem nassen Dach aus und stürzte mehr als sieben Meter in die Tiefe. Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 brachte den Verletzten in das Unfallkrankenhaus. Dort starb der Ungar am Donnerstagmorgen.

Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.