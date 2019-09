Hallein: Tempobolzer raste mit 88 km/h durch 30er-Zone

214 Zuschnellfahrer haben Verkehrspolizisten am Mittwoch im Tennengau sowie in der Stadt Salzburg ertappt. Zwei besonders drastische Beispiele verzeichnete die Polizei in Hallein.

Die Messungen betrafen Ortsgebiete und Freilandstraßen (50 km/h und 70 km/h Bereiche). Im Lauf des Mittwochs registrierten die Messgeräte 3325 Fahrzeuge. Die "Raserquote" betrug knapp 6,4 Prozent, in absoluten Zahlen waren es 214. Zwei Raser fielen dabei besonders auf: Im Stadtgebiet von Hallein war ein österreichischer Audi-A3-Fahrer in einem Tempo-30-Bereich mit 88 km/h unterwegs, ein deutscher Motorradlenker glaubte, einen 50-km/h-Freilandbereich mit satten 126 km/h hinter sich bringen zu müssen. Beide Raser handelten sich Führerscheinentzugsverfahren ein). In der Stadt Salzburg stellten die Polizisten im 70 km/h-Bereich 75 Übertretungen fest. 24 Lenker überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um mehr als 30 km/h (höchste Geschwindigkeit 116 km/h, von einem österreichischen Fahrzeug). Alle Übertretungen werden den zuständigen Behörden angezeigt. Quelle: SN