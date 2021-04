Hallein: Testmöglichkeit auch am Sonntag, Nasenbohrertests in Schulen bei Kontrollen zulässig

Nach einer Videokonferenz zwischen Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und dem Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) sind weitere Erleichterungen im Rahmen der verpflichtenden Ausfahrtstests beschlossen worden.

Verpflichtende Ausfahrtstests für Hallein ab 30. April, 6 Uhr, wurden am Dienstag bekannt gegeben. Seither wird in der Keltenstadt intensiv daran gearbeitet, die nötigen Kapazitäten für die Antigen-Schnelltests auszubauen.

Die Testlokale wurden von einem (Ziegelstadl) auf vier aufgestockt. Antigen-Schnelltests sind möglich im Ziegelstadl, auf der Pernerinsel, in der Salzberghalle sowie im Gemeindezentrum Rif. Bis auf den Ziegelstadl kommen überall Anterio-Nasal-Tests - sogenannte Nasenbohrertests - unter Aufsicht zum Einsatz.

Bisher gab es nur von Montag bis Samstag Testtermine, vor Kurzem wurde bekannt, dass zumindest ein Testlokal auch an Sonntagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet haben wird.

Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz zwischen Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und dem Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).

Erleichterung für Schüler aus anderen Gemeinden

Im Rahmen dieses Gesprächs wurde auch eine große Erleichterung für alle Schülerinnen und Schüler vereinbart, die aus Hallein aus- oder einpendeln. Laut der Salzburger Bildungsdirektion handelt es sich um 480 auspendelnde Schülerinnen und Schüler sowie um 2246 einpendelnde Schülerinnen und Schüler (die beim Verlassen des Gemeindegebiets einen Test vorlegen müssen).

Die Schülerzahlen sind derzeit zwar wegen der geltenden Coronamaßnahmen halbiert, die Hälfte der Klasse wird vor Ort, die andere digital oder mit Arbeitsaufträgen unterrichtet. Dennoch wäre es für die wenigsten Schüler über 15 Jahren am Montag möglich gewesen, zu einem Testtermin zu kommen. Auf der Plattform www.salzburg-testet.at waren bereits am Donnerstag zu Mittag alle Termine in stadtnahen Testlokalen ausgebucht. Nur mehr im Gemeindezentrum Rif waren rund 200 Termine frei.

Schulische Nasenbohrertests sollen zulässig sein

Die Schülerinnen und Schüler, die derzeit in den Schulen im Präsenzunterricht teilnehmen, unterziehen sich alle zwei Tage einem beaufsichtigten Anterio-Nasal-Test, einem sogenannten Nasenbohrertest. Diese sollen nun bei den polizeilichen Ausfahrtskontrollen als Nachweis eines negativen Testergebnisses zulässig sein. Das genaue Prozedere ist noch nicht bekannt - als wahrscheinlich gilt, dass die Schüler ihre E-Card gemeinsam mit dem negativen Testergebnis unter Aufsicht einer Lehrperson fotografieren und dieses Foto als Nachweis gilt.