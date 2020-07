Hallein: Veranstaltungsorte unter der Lupe

Alt und unrentabel, aber gut in Schuss und eigentlich ein Kleinod - so lautet kürzlich das Fazit einer Evaluierung der Halleiner Kulturstätten, die die Stadtgemeinde in Auftrag gegeben hatte. Nun beginnt die Diskussion, wie man deren Betrieb künftig besser organisieren könnte.

Ein buntes Bild der Halleiner Kulturstätten als "Kulturmosaik", mit viel Licht, aber auch viel Schatten, zeichnete Margarethe Hlawa-Grundner kürzlich bei ihrer Präsentation im städtischen Kulturausschuss. Die langjährige Leiterin des Halleiner Kammerorchesters und Obfrau des Vereins "Kunst im Ziegenstall" hatte im ...