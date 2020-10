Hallein verwirft Pläne für einen Taubenschlag

Tierschützer kritisieren in einem Schreiben an den Bürgermeister das Halleiner Fütterungsverbot.

Noch vor einem halben Jahr waren in Hallein drei mögliche Standorte für einen Taubenschlag im Gespräch. Davon ist mittlerweile keine Rede mehr. "Vom Lösungsansatz, einer überbordenden Taubenpopulation mit Taubenschlägen zu begegnen, wurde aus wissenschaftlicher Sicht bereits abgerückt", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Auch ein als Experte zugezogener Biologe habe von der Errichtung eines Taubenschlags abgeraten. "Somit wird seitens der Stadtverwaltung vorerst keine weitere Maßnahme gesetzt", so Stangassinger.

"Ein Fütterungsverbot als alleinige Maßnahme funktioniert erwiesenermaßen nicht." Hans Lutsch, ARGE Stadttauben

Dass in Hallein seit Sommer ein Fütterungsverbot ohne begleitende Maßnahmen gilt, wird von den Tierschützern der ARGE Stadttauben in einem Schreiben an den Bürgermeister kritisiert (liegt den TN vor). "Ein Fütterungsverbot als alleinige Maßnahme funktioniert erwiesenermaßen nicht", sagt ARGE-Obmann Hans Lutsch. Er fordert die Errichtung von Taubenschlägen nach Augsburger Vorbild. Dort wird die Taubenpopulation seit Jahrzehnten - großteils mit Erfolg - mithilfe von betreuten Taubenschlägen kontrolliert. Dazu gilt ein Fütterungsverbot.

In Hallein habe das Fütterungsverbot lediglich zu einer steigenden Anzahl von hungernden und erkrankten Stadttauben geführt, kritisiert Lutsch. Zudem seien Tierschützer zunehmend Beschimpfungen durch Mitbürger ausgesetzt, wenn sie hungernde oder verletzte Tauben versorgen. "Die Stimmung ist aufgeheizt, das ist keine Lösung."

Halleins Bürgermeister teilt diese Einschätzung nicht: "Wir haben keine Hinweise auf eine steigende Zahl verhungerter oder erkrankter Tauben. Übergriffe auf Tierschützer sind mir nicht bekannt", sagt Stangassinger.

Mit einer Bestandsaufnahme im nächsten Jahr will Hans Lutsch Klarheit schaffen. "Wir haben vor, an verschiedenen Tagen bevorzugte Plätze der Tauben zu beobachten. Auffällige Tiere werden wir herausnehmen und sie auf ihren Gesundheitszustand untersuchen, um ein Gesamtbild zu erhalten." Von der Politik wünscht er sich einen runden Tisch.