Hallein: Wanderer sollen Knappensteig und Reingraben meiden

Eine Hangrutschung wurde zufällig bei Brückensanierungsarbeiten entdeckt.

Die Stadtgemeinde Hallein appelliert an Wanderer, bis auf Weiteres den beliebten Knappensteig und den Reingraben zu meiden. Grund dafür ist die Sperre der Riesenschmiedstraße, die den kürzesten Weg vom Dürrnberg zurück in die Halleiner Altstadt darstellt. Bei Brückenarbeiten bemerkten Arbeiter, dass ein Hang in Bewegung geraten war. Nach Angaben des Landesgeologen Rainer Braunstingl gehe es dabei um eine "natürlich ausgelöste Rutschung" im Ausmaß von zwölf Zentimetern in zwei Stunden. 60.000 Tonnen Material drohten abzurutschen. Der Hang müsse nun gesichert werden.

Quelle: SN