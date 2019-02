Hallein wappnet sich für ein spannendes Rennen

Das Rennen um den Bürgermeistersessel in Hallein ist eröffnet und es verspricht spannend zu werden. Am 14. Februar präsentieren sich die SpitzenkandidatInnen in der SN-Wahldiskussion.

Hallein. Mit Verkehrsminister Norbert Hofer als "Stargast" lud die Halleiner FPÖ am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) ins Kolpinghaus, am kommenden Freitag bittet die ÖVP ihre Mitglieder zum Wahlkampfauftakt in den Freysitz. Schon am Samstag hatte dagegen die SPÖ Hallein im AK-Saal den Wahlkampf mit kämpferischen Ansagen eröffnet: "Kein Stil, kein Herz, keine Visionen", attestiert SPÖ-Spitzenkandidat Alexander Stangassinger der ÖVP-Mehrheit in der Gemeindevertretung und will "gegen den Stillstand und gegen die Freunderlwirtschaft da oben" antreten.