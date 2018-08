Hallein wird zur Bühne der Jongleure, Magier und Clowns

Zuerst Bier, dann Straßenkünstler. Hallein zeigt mit zwei neuen Veranstaltungen im August auf. Genuss und buntes Treiben sind garantiert.

Sie bringen das Publikum zum Lachen, verzaubern mit Magie und Illusion, erbauen rein durch Pantomime neue Welten - oder spielen wie der Clown Michelino (Bild oben) in roter Karohose, blauem Hemd und mit roter Nase Banjo.

Was zunächst nach einem unterhaltsamen Abend im Zirkus klingt, ist Teil eines neuen Events in Hallein: Beim Straßenkunst- und Musikfestival verwandelt sich die Halleiner Altstadt am 24. und 25. August bei freiem Eintritt in ein Open-Air-Varieté. Auf dem Kornsteinplatz treten verschiedene Künstler auf, die ein buntes Repertoire präsentieren - von Akrobatik, Tanz bis zu Zauberei und Straßenmusik.