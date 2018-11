Halleiner Altstadtgarage wird gesperrt

Die Generalsanierung macht eine Totalsperre nötig. Verwirrung um Monatskarten.

Wer eine Monatskarte der Halleiner Parkgaragen kaufen möchte, kann das seit Kurzem nicht mehr an den Automaten machen. Dafür ist jetzt ein Besuch im Büro der Parkgaragen am Griesplatz nötig. Offizieller Grund ist die bevorstehende Generalsanierung der Altstadtgarage. Die Lüftungs- und Brandschutzanlagen werden komplett erneuert, gleichzeitig wird neu ausgemalt und auf LED-Beleuchtung umgestellt. Im Jänner wird zu diesem Zweck das Untergeschoß, im Februar die gesamte Altstadtgarage gesperrt. Weil dann viele Dauerparker auf die Zentrumsgarage sowie die Oberflächenparkplätze ausweichen werden, sei die Einschränkung des Monatskarten-Verkaufs an den Automaten nötig, erklärt Parkgaragen-Chefin Gabi Pichler auf TN-Anfrage.

Den Fall eines Tennengauers, dem laut eigener Aussage auch im Büro die Monatskarte verweigert und eine Jahreskarte angeboten worden sein soll, kann Pichler nicht bestätigen. "Im Büro kriegt man die Monatskarte. Wir wollen vor der Sanierung den Überblick behalten und unsere Kunden im persönlichen Gespräch über die bevorstehenden Arbeiten aufklären." Auch ein Mitarbeiter im Parkgaragen-Büro kann sich nicht an einen solchen Vorfall erinnern. Ob es die Monatskarten nach der Sanierung wieder am Automaten geben wird, kann Pichler noch nicht sagen - auch, weil Monatskarten missbräuchlich verwendet worden seien. "Das müssen wir uns noch anschauen."