Ende November verschickte der Fischereiverein Anträge für Jahreskarten - etliche kamen nicht an.

Wenn am 1. März in Salzburg die neue Angelsaison startet, dürften etliche der mehr als 600 Mitglieder des Halleiner Fischereivereins keine gültigen Jahreskarten in ihren Händen halten. Der Grund: Viele Hobby-Fischer haben per Post schlicht keine Antragsformulare erhalten. "Fast täglich fragen uns Mitglieder, ob wir denn nichts verschickt haben", sagt Vorstandsmitglied Gerhard Angerer.