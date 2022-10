Halleiner Arbeitskreis "Wir in der EINEN Welt" stellt zum 50-Jahre-Jubiläum die Arbeit ein

Der Neualmer Arbeitskreis "Wir in der EINEN Welt" feiert im Oktober 50-Jahr-Jubiläum. Ehrenamtliche realisierten in dieser Zeit ein Frauenprojekt, sie ließen eine Schule in Indien, ein Haus für Straßenkinder und eine Zahnarztpraxis in Bolivien bauen.

"Über deine Träume entscheidet die Tat", war und ist Roman Anlangers Wahlspruch seit Jugendzeiten. Dass dies nicht nur schöne Worte blieben, hat der 86-Jährige mit seinem Lebenswerk, dem Arbeitskreis "Wir in der EINEN Welt", bewiesen. Gegründet hat er diesen Arbeitskreis 1972 in Hallein. Heuer wird er beendet. Chance auf ein besseres Leben 1989 stellte der Tennengauer das größte Projekt - das Schulprojekt in Vadipatty in Indien - vor. Obwohl ihn so mancher für ein bisschen verrückt ...