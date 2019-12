Halleiner Bloggerin: "Bekannt werden, um was zu bewirken"

Die 22-jährige Halleinerin Sarah Baumgartner startete als Bloggerin. Heute hat sie ihre eigene Werbeagentur und ein Kosmetiklabel. Ihr Ziel: Bekannt werden, um Dinge zu verändern.

Fünf Stunden und mehr verbringt Sarah Baumgartner am Handy - und das täglich. 14.000 Abonnenten auf der Online-Foto-Plattform Instagram und knapp 2000 Fans auf Facebook danken es ihr. Diese für die hiesige Blogger-Szene beachtlichen Zahlen ermöglichen es der Halleinerin mittlerweile unter anderem, Freizeitresorts zu testen, um danach auf ihrem Blog "Sarahuvm" sowie auf Instagram und Facebook darüber zu berichten. Thematisch schränkt sie sich nur wenig ein - die Themengebiete reichen von Mode über Kosmetik bis hin zu Events. Ihr Wunschziel hat sie klar definiert: "Ich möchte mit meinem Blog und Instagram so bekannt werden, dass ich wirklich etwas verändern kann."

Ihren Lesern will sie mit dem Blog einen neuen Blickwinkel geben, dabei aber immer Freiraum zum Selber-Denken lassen. "Viele haben leider ihre Eigenverantwortung verloren. Sie jammern, dass ihr Job so schlecht ist - dann sollen sie doch etwas anderes probieren! 40 Stunden pro Woche einen Job zu machen, der einen unglücklich macht, und dann am Wochenende beim Shoppen Unmengen an Geld ausgeben, weil man ja die ganze Woche so brav war, das kann es nicht sein", sagt Baumgartner.

"Meine Mutter hat mir gezeigt, dass man als Frau alles auf der Welt schaffen kann."

Wenn sie selbst wieder einmal Gefahr läuft, sich zu viel aufzuhalsen, sind es in erster Linie Freunde und ihre Mutter, die sie einbremsen. "Meine Mama ist der Mensch, der mir alles ermöglicht hat und mir gezeigt hat, dass man als Frau alles auf der Welt schaffen kann", so Baumgartner.

Geld verdient die 22-jährige Studentin derzeit in erster Linie mit ihrer eigenen Werbeagentur, die ebenfalls unter dem Namen "Sarahuvm" firmiert. "Ich wollte ein Praktikum bei einem großen Unternehmen absolvieren. Man hat mir gesagt, ohne wirtschaftliche Ausbildung gehe das nicht, ich solle aber ein Social-Media-Konzept ausarbeiten. Also habe ich mich mit 21 Jahren mit einer Werbeagentur selbstständig gemacht", erzählt Baumgartner. Seither seien ständig weitere Kunden hinzugekommen. "Ohne Blog und Instagram wäre es schwierig. Der Blog ist mein Aushängeschild."

Naturkosmetik mit Biohonig

Jüngstes Projekt der umtriebigen Halleinerin ist die zusammen mit ihrer oberösterreichischen Geschäftspartnerin kreierte Naturkosmetik-Linie "Killing Kindness". "Neben Honig und Wachs vom Bio-Imker aus Mondsee sind im Unisex-Lippenbalsam und -peeling Bio-Fairtrade-Kakaobutter, Himbeersamen und verschiedene Öle enthalten. "Unser Grundgedanke war, wenn wir etwas verkaufen, damit auch etwas zurückzugeben. Wir nehmen der Welt so viel, dass wir das als unsere Verpflichtung ansehen", erklärt Baumgartner ihre Entscheidung für den teureren, regionalen Biohonig. Erhältlich sind die "Killing Kindness"-Produkte online, aber auch bei Ninatur in Hallein sowie bei Erdbär in der Stadt Salzburg.

Ihr Soziologie-Studium ist bei all dem etwas in den Hintergrund gerückt. Derzeit schreibt sie an ihrer Bachelor-Arbeit. "Man weiß ja nie, was in zehn Jahren auf einen zukommt. Vielleicht kann ich es ja einmal brauchen."

Als Angestellte in einem Unternehmen sieht sich die 22-Jährige aber nur bedingt: "Ich tue mir schwer, in Unternehmen zu arbeiten, in denen ich Dinge verändern möchte, mir das aber nicht zusteht. Das frustriert mich", so Baumgartner. "In meiner eigenen Firma mache ich das von heute auf morgen."