Das Wirtshaus in der Halleiner Innenstadt steht zum Verkauf. Es gibt mehrere Interessenten.

Seit knapp einem Jahr hat der Bockwirt in der Halleiner Fußgängerzone geschlossen. Bald könnte wieder Leben in das alteingesessene Wirtshaus einkehren. Es gibt zwei Kaufinteressenten, die das Lokal samt Fremdenzimmern übernehmen wollen. "Die Verhandlungen laufen seit knapp einem Monat", sagt Besitzer Gottfried Eder. Die SN berichteten am Samstag erstmals über die Pläne für ein neues Hotel in der Altstadt.