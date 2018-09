Halleiner "Café Kurkuma" verändert sein Gesicht

Günther Prossegger und Lea Gruber wollen im Herbst mit dem früheren Café Kurkuma neu durchstarten. Fast alles wird sich ändern.

Schon in ihrer Zeit als Angestellte haben Lea Gruber (22) und Günther Prossegger (27) dem Café Kurkuma den ein oder anderen Stempel aufgedrückt. So war der "Hafer-Mittwoch" eine Kreation der beiden. Als neue Betreiber wollen sie dem über die Halleiner Stadtgrenzen hinaus beliebten Café nun einen - im wahrsten Sinne des Wortes - komplett neuen Anstrich verpassen. Außer ein paar Andenken wird im Herbst nichts mehr an das alte Café Kurkuma erinnern. "Wir werden uns einen neuen Namen einfallen lassen und die Einrichtung austauschen", sagt Gruber. Der Halleinerin schwebt ein Industriestil vor, der Wohnzimmer-Charakter soll aber trotzdem erhalten bleiben.







Saisonal und regional

Verändern wird sich auch die kulinarische Ausrichtung. Das klassische Frühstück wird komplett von der Karte verschwinden, dafür soll das Angebot für Veganer und Vegetarier ausgeweitet werden. Bei den Lebensmitteln zählen die Schlagworte "saisonal" und "regional". Beim Kaffee will das Duo eine eigene Marke kreieren und diese auch gleich im ebenfalls geplanten Verkaufsraum unter die Leute bringen. Eine gut sichtbare Braustation soll das Interesse der Gäste wecken. Für Studenten wollen die Neo-Gastronomen eine "Work Station" einrichten - einen drei Meter langen Tisch, an dem gearbeitet werden kann.







Kulturangebot bleibt

Das kulturelle Angebot, mit dem sich das Kurkuma in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht hat, soll in etwas abgespeckter Form erhalten bleiben. Noch ist nicht in allen Bereichen klar, wohin die Reise gehen wird. Gespannt auf die Pläne ihrer Nachfolger ist Margarethe Hlawa-Grundner, die das Kurkuma drei Jahre lang mit Ehemann Niclas geführt hat. "Frischer Wind kann Hallein nur guttun. Die zwei haben mein vollstes Vertrauen. Es fühlt sich gut an, wenn unsere zwei besten Mitarbeiter, denen wir ja auch tolle Fortbildungen ermöglicht haben, das Ganze jetzt fortführen."

Ein erster Versuch, das Kurkuma in neue Hände zu geben, scheiterte im Frühsommer. Damals hieß es, zwei motivierte Jungunternehmerinnen würden das Café weiterführen. Als eine der beiden kalte Füße bekam, machte schließlich auch die andere einen Rückzieher.

Kurz sah es auch jetzt so aus, als würde den neuen Pächtern ein ähnliches Schicksal blühen. Der Pachtvertrag war schon unterzeichnet, als die Wirtschaftskammer weitere Befähigungsnachweise forderte. "Das hat sich alles aufgeklärt", sagt der gebürtige Pinzgauer Prossegger. Im Spätherbst soll eröffnet werden.