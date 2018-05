Halleiner Clowns bringen Musik zu Sozialwaisen und Romakindern

Michel und Manuela Widmer bringen als Clowns nicht nur Kinder in Hallein zum Lachen, sondern finanzieren mit ihren Auftritten auch Kinderprojekte in Rumänien.

In Hallein kennt man Michel Widmer und seine Frau Manuela als engagierte Kindertheatermacher und Clowns. Weniger bekannt ist, dass sich die beiden auch stark sozial engagieren - großteils hinter den Kulissen, aber in Verbindung mit ihren Aktivitäten auf der Bühne: Alle Einnahmen ihrer Auftritte als Clownduo "Manuschka und Michelino" kommen ihrer gemeinnützigen Arbeit in Rumänien zugute.

Vergangene Woche stellten sie nun im "Sudhaus" ihre Arbeit im Rahmen der Projekte Concordia und Elijah mit rumänischen Sozialwaisen und Romakindern vor. "Wir sind dort seit 2005 einmal im Jahr vor Ort, arbeiten mit den Kindern mit Musik und Musiktheater, aber auch mit den Erzieherinnen. Letztes Mal haben uns die Filmer Max Shire und Hannes Valtiner begleitet und unsere Arbeit in zwei einstündigen Dokumentationen festgehalten", sagt Michel Widmer.

Im Film zum Sozialprojekt Concordia geht es um einen Musikkoffer, den die Widmers finanzieren, zusammenstellen und mit Spielanleitungen in den Kinderhäusern in und um Ploieti, nördlich von Bukarest, einsetzen. Erzieherinnen erlernen den Umgang mit den Instrumenten und den Spielen. "So entsteht auch eine Nachhaltigkeit, die über die gemeinsamen Fortbildungstage hinaus wirkt", sagt Widmer.

Nachhaltige Sozialarbeit mit Musik und Musiktheater

Im Projekt Elijah begegneten Manuela und Michel Widmer einer 20-köpfigen Schar von Romakindern in einem neuen Sozialzentrum in Siebenbürgen, wo Kinder mit Lernhilfen, Spielangeboten und dem gemeinsamen Mittagessen in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

"Wir machen immer etwas mit Musik und Musiktheater und immer auch mit den Erzieherinnen, sodass sie es dann auch selbst durchführen können", erklärt Widmer, selbst studierter Sozialpädagoge. Im Anschluss an die Filme wurden Fragen zur Situation in Rumänien und zu der Arbeit in den Projekten diskutiert, kulinarisch passend begleitet von der in Hallein lebenden Rumänin Cristina Kulcinar.