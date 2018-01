Halleiner drohte Familie mit dem Tod

Seine Frau hatte sich erst kürzlich von ihm getrennt.

Am Montag hatte ein 25-jähriger Arbeitsloser aus Hallein in einer WhatsApp Nachricht an seinen Schwiegervater mit dem Tod der gesamten Familie gedroht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hintergrund dürfte die Trennung der Tochter von ihrem Mann sein. Da die gefährliche Drohung der gesamten Familie galt, wurden Vater und Tochter einvernommen. Die Noch-Ehefrau gab bei der Einvernahme an, sie werde seit der Heirat 2013 regelmäßig von ihrem Mann geschlagen. Daher habe sie sich im Herbst 2017 von ihm getrennt. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.

