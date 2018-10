Halleiner Gym-Klasse sagt dem Plastikmüll den Kampf an

Mit einem groß angelegten Projekt widmete sich die 1B-Klasse des Halleiner Gymnasiums vergangene Woche dem Kampf gegen den Plastikmüll , und sorgte dafür, das darandie gesamte Schule nicht vorbei konnte - wortwörtlich.

Bilder von schier endlosen Plastikmüll-Inseln im weit entfernten Pazifik kennt man viele. Eine Klassenfahrt im vergangenen Schuljahr ans Mittelmeer nach Kroatien öffnete Biologielehrer Kreuzberger Josef und seinen Schülern aber die Augen, wie akut das Problem auch schon in unmittelbarer Nähe ist - nach einem Sturm am Abend war der Strand bei der morgendlichen Laufrunde am nächsten Tag mit massenhaft Plastik verschmutzt.

Ersatz gesucht für Plastikflaschen und -sackerl

In einem großen Projekt mit seiner 1B hat der Kuchler vergangene Woche deshalb Plastikvermeidung und Alternativen zum Thema gemacht. Die Klasse beschäftigte sich mit Glasflaschen und Stofftaschen als Ersatz für Plastikflaschen und -sackerl und schaffte sogar Gläser für jede/n der Schüler/innen an, um Plastiktrinkgefäße zu vermeiden. "Die Kinder haben sogar schon bei unserem Milchbauern angefragt, ob es nicht möglich wäre, die Schulmilch in Zukunft in Glasflaschen zu bekommen statt im Tetra Pak." Zudem sind die SchülerInnen, ausgerüstet mit einem Fotoapparat, durch die Schule gegangen, um alles abzulichten, was aus Plastik besteht. "Das war für sie ein Aha-Erlebnis", sagt Kreuzberger.

Aber nicht nur die 1B widmete sich dem Thema, sie zog es so groß auf, dass die ganze Schule für eine Woche nicht daran vorbeikonnte - wortwörtlich: "Wir sind gemeinsam mit einigen Siebtklasslern durch alle Klassen gegangen, haben Tipps zur Plastikvermeidung gegeben und Alternativen präsentiert, wie zum Beispiel Sackerl aus Maisstärke", erklären die Klassensprecherinnen Antonia Greisberger und Magdalena Golser.

2000 Liter Plastikmüll kommen jede Woche zusammen

Zudem hat die Klasse Plakate und Flyer zum Thema gestaltet und das Atrium zum Projektraum gemacht: Zwei 500-Liter-Müllcontainer sowie eine acht mal vier Meter große Plane, in die sämtliche Schüler ihren Plastikmüll werfen sollten, sollten vergangene Woche sichtbar machen, wie viel Plastikmüll eigentlich in wenigen Tagen zusammenkommt. Zirka vier 500-Liter-Container füllen sich in der Schule mit rund 700 Schülern und 100 Lehrern in einer normalen Woche mit Plastikmüll.

"Sehr viel an dem Projekt ist durch Eigeninitiative der Schüler entstanden", lobt Initiator Josef Kreuzberger. "Wir sind keine totalen Plastikverweigerer, aber wir möchten Alternativen aufzeigen. Viele Lehrer und Eltern haben mich schon auf die Initiative angesprochen, dass sie das toll finden." Und sogar vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus wurde Kreuzberger mittlerweile kontaktiert, um mit dem Projekt am Wettbewerb "Abfallvermeidung macht Schule" teilzunehmen.

Matthias Petry