Halleiner HAK-Schüler beraten EU-Abgeordnete

Junge Botschafter des Europäischen Parlaments brachten Anfang November in Brüssel ihre Sicht ein.

Einmal im Politikalltag der EU den Spieß umdrehen - das praktizierten kürzlich 32 Schülerinnen und Schüler der HAK Hallein in Brüssel. Sie diskutierten als Botschafterschule in Brüssel mit EU-Abgeordneten über den "European Way of Life" und über Fragen wie: "Was soll die EU tun, um Europas Werte zu schützen? Wie denkt die Bevölkerung der EU-Länder darüber?" "Sie mussten auch gemeinsame Entscheidungen darüber fällen, welche Fragen auf die Tagesordnung kommen, besprochen werden und welche konkreten Veränderungsvorschläge sie vorbringen möchten", berichtet Lehrerin Christina Fabianitsch, die die Gruppe begleitete.

Im Verbindungsbüro des Landes Salzburg zur EU erfuhren die Jugendlichen dann von Leiterin Michaela Petz-Michez, wie EU-Förderungen "aufgerissen" werden und wer ein Praktikum in den EU-Institutionen bekommt. "Mit Experten der EU-Kommission und der Wirtschaftsuni Wien diskutierten die Jugendlichen zudem über die Unionsbürgerschaft und das oft diskutierte Einstimmigkeitsprinzip der EU", sagt Petz-Michez.

HAK Hallein ist Botschafterschule der Europäischen Union

Zu dem Seminar hatte das Europäische Parlament die HAK Hallein als eine seiner "Botschafterschulen" eingeladen. Sie sind besonders engagiert bei der Vermittlung des Verständnisses über die Europäische Union im Unterricht. Ende September 2019 haben Bildungsministerin Iris Rauskala und EP-Vizepräsident Othmar Karas der HAK Hallein sowie 20 weiteren österreichischen Schulen die Auszeichnung als Botschafterschule überreicht.