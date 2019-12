Halleiner hilft nach Erdbeben

Nikolaus Czepl leistet einen Monat in Albanien Hilfe nach dem Erdbeben.

Einige Wochen nach dem schwersten Beben seit Jahrzehnten in Albanien sind über 10.000 Menschen derzeit obdachlos und mehr als 6500 Häuser durch die Schäden unbewohnbar.

Hilfe für die Betroffenen kommt jetzt aus Salzburg. Der gebürtige Halleiner Nikolaus Czepl startete bereits seinen einmonatigen Einsatz in Albanien. "Viele Menschen haben alles verloren und stehen vor dem Nichts. Bereits eine kleine finanzielle Unterstützung ist für Betroffene eine große Hilfe, ihr Leben wieder aufzubauen", sagt Czepl.

Der 26-Jährige ist für die Verteilung an Betroffene zuständig und wird auch die Weihnachtsfeiertage in Albanien sein. Der Rotkreuz-Helfer bringt Auslandserfahrung mit. Czepl war 2018 im größten Flüchtlingscamp der Welt in Bangladesch im Einsatz.

Viele Menschen leben derzeit in Zelten, erhalten von den Freiwilligen des Roten Kreuzes Lebensmittel, Decken und psychosoziale Unterstützung. Zur Wiederherstellung der Lebensgrundlage hilft das Internationale Rote Kreuz 600 Familien mit Geldleistungen von rund 90 Euro pro Monat. "Wir freuen uns, dass wir im Salzburger Roten Kreuz so gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter haben, und schätzen deren Einsatzbereitschaft. Wir wünschen Nikolaus Czepl alles Gute und eine sichere Rückkehr", so Landesrettungskommandant Anton Holzer. fan