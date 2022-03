Halleiner Know-how sichert Trinkwasser für Millionen

Der Hochleistungskunststoff von Comco EPP in Hallein ist weltweit gefragt - zuletzt auch immer mehr in wichtigen Wasseraufbereitungsanlagen.

Schon 2018 berichteten die TN über das Halleiner Unternehmen: Geschäftsführer Stefan Hernitz hatte die vormalige Handelsfirma mit dem Kauf des deutschen Vorlieferanten Comco EPP in ein Produktionsunternehmen umgebaut, das Team wuchs von fünf auf 50 Mitarbeiter, der Gesamtjahresumsatz betrug damals rund acht Mill. Euro. "Seitdem haben wir uns noch einmal verdoppelt und stark internationalisiert", sagte Hernitz im Telefongespräch mit den TN Mitte März aus der neuen Niederlassung des Unternehmens in Dubai. "2019 haben wir den Standort in Seoul in Südkorea ...