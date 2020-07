Halleiner Kultursommer trotzt Corona bei der "Ynselzeit"

Ein zweimonatiges Kulturfestival soll die Leere füllen, die der heurige Ausfall der Festspielaufführungen im Kulturkalender und auf der Pernerinsel hinterlassen hat.

Coronabedingt fallen die Aufführungen der Salzburger Festspiele auf der Pernerinsel heuer aus (siehe auch Seite 15) - stattdessen haben Halleiner Kulturschaffende spontan das zweimonatige Festival "Ynselzeit" ins Leben gerufen. "Hallein ist seit fast 30 Jahren ein Kultur-Hotspot im Sommer, und das soll auch 2020 so sein", meinen die Organisatoren Rüdiger Wassibauer (Medienkunst-Festival Schmiede), Kerstin Klimmer-Kettner (Tennengauer Kunstkreis) und Margarethe Hlawa-Grundner (Kulturverein Kunst im Ziegenstall).

Den Auftakt bildet die Verleihung des Hubert-von-Goisern-Kulturpreises am 5. August, den Endpunkt das zehntägige Schmiedefestival mit der Werkschau am 25. September. Dazwischen sind im Salinengebäude verschiedenste Veranstaltungen geplant - vom Kindertheater "Ronja" (28./29. August) über Konzerte der "Donauwellenreiter" (5. September) und des Artis Quartetts (13. September) bis zum Aktzeichnen-Workshop mit Prof. Josef Zenzmaier (11. September). Details zum Programm: https://issuu.com/schmiede/ docs/ynselzeit20.

"Einmalige Gelegenheit, die Pernerinsel während der Festspielzeit zu nutzen"

Die Organisatoren haben für die "Ynselzeit" hauptsächlich jene Künstlerinnen und Künstler zusammengeführt, deren Programm für 2020 bereits erstellt und subventioniert war, auf Grund der Corona-Schutz-Maßnahmen jedoch nicht am geplanten Austragungsort stattfinden konnte. So hätten zum Beispiel die Donauwellenreiter und das Artis Quartett ursprünglich schon im Frühjahr im Pan Café gastieren sollen. "Ein paar Projekte entstanden aber auch aus der besonderen Situation heraus, die Saline nun während der Festspielzeit nutzen zu können" sagt Margarethe Hlawa-Grundner.

Als Organisatorin des Hubert-von-Goisern-Kulturpreises freut sie sich besonders, dass die Verleihung dank des großen Platzangebots in der Saline doch noch stattfinden kann. Um junge Künstler in der Corona-Krise noch mehr zu unterstützen, werden heuer zehn statt wie sonst fünf Preisträger geehrt und mit 30.000 Euro doppelt so viel Preisgeld vergeben.