Halleiner Langzeit-Betriebsrat wiedergewählt

Bernhard Steinberger wurde kürzlich zum vierten Mal als Betriebsratsvorsitzender der Austrocel wiedergewählt. Er ist bereits sein ganzes Berufsleben lang in dem Halleiner Traditionsbetrieb tätig.

Mit einem mehr als eindeutigen Ergebnis - 94,71 Prozent - wurde Bernhard Steinberger kürzlich als Betriebsratsvorsitzender bei Austrocel bestätigt - zum insgesamt vierten Mal.

Der 50-jährige gebürtige Halleiner ist seit 1985 im Betrieb (damals noch unter dem Namen "Hallein Papier AG") und hat viele Veränderungen in der Firma und am Markt miterlebt. Selbst gelernter Mess- und Regelmechaniker, ist Steinberger außerdem Regionalvorsitzender des ÖGB Tennengau und Kammerrat: "Ich sehe, dass gerade jetzt die Arbeitnehmervertretung besonders wichtig ist. Wir können gemeinsam schnell, unbürokratisch und unkompliziert Probleme lösen und den Kolleginnen und Kollegen helfen. Es gibt viele Herausforderungen - sei es im Gesundheitsbereich, im Pensionssystem oder direkt im Betrieb, wenn KollegInnen etwa, so wie jetzt, durch regionale Lockdowns verunsichert sind. Da ist der Betriebsrat die erste Anlaufstation."

Glückwünsche zur Wiederwahl erreichten Steinberger vonseiten der Gewerkschaft PRO-GE Salzburg. "Ich gratuliere Bernhard Steinberger und seinem Team zur Wiederwahl. Es ist ein starkes Zeichen, gerade in Krisenzeiten, dass die Belegschaft mit einer überwältigenden Mehrheit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten das Vertrauen ausspricht", weist Franz Fellner, betriebsbetreuender Sekretär der Produktionsgewerkschaft PRO-GE Salzburg, auf die hohe Wahlbeteiligung von 86,78 Prozent hin. "Austrocel zeigt, dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sein müssen. In Betrieben mit Betriebsrat sind nachweislich die Arbeitsbedingungen besser. Das zeigt, dass die gelebte Sozialpartnerschaft im Betrieb noch lange kein Auslaufmodell ist", so Fellner.

Langjährige Mitbestimmung

Die heutige Zellstofffabrik Austrocel blickt auf eine langjährige Tradition in der Arbeitnehmer-Mitbestimmung zurück: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts haben Vorläufer der heutigen Betriebsräte in der damaligen Zellulosefabrik für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft.