Halleiner Modeschülerinnen designen Arbeitskleidung für Hausbetreuer

Kritik, dass die Bevölkerung zu spät informiert worden sei, weist der Firmenchef zurück. Die Produktion bleibe so lange eingestellt, bis die Ursache des tödlichen Unfalls geklärt sei, heißt es von der Behörde.

Chronik

Bei der Firma AustroCel in Hallein ist am Mittwochfrüh giftiges Schwefeldioxid ausgetreten und in die Atmosphäre gelangt. Ein Mitarbeiter von AustroCel starb. Die Unfallursache ist noch unklar.