Halleiner Psychologin will helfen, Impf-Ängste anzupacken

Ängste und Befürchtungen rund um die Corona-Impfung gibt es einige. Psychologin Maria Birenti will Menschen helfen, bei denen verschiedenste Angstproblematiken das Impfen bisher unmöglich machten.

In einer Zeit, in der die Gesellschaft immer strenger in geimpft und ungeimpft geteilt wird, hat Maria Birenti sozusagen die Hand ausgestreckt: "Es geht nicht um mich als Impfbefürworterin, sondern um mich als Psychologin. Ich möchte einfach den Leuten, die eine Impfung haben wollen, aber wegen Ängsten und Verunsicherungen nicht hingehen können, ein niederschwelliges Hilfsangebot machen."

Konkret hat die Klinische Psychologin vergangene Woche via Facebook kostenlos ihre Hilfe angeboten für Menschen, die impfen gehen wollen, ...