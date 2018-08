Halleiner Radsportlerin "muss einfach weitermachen"

Auf den Sieg bei "Carbon gegen Kondition" folgte der Sieg beim "Trattberger Stier": Die frühere Profi-Radrennfahrerin und Wahl-Halleinerin Esther Fennel ist derzeit nicht zu stoppen.

Mit 37 Jahren und als Mutter eines zweijährigen Sohnes hat die gebürtige Deutsche Esther Fennel ihre Zeit als professionelle bzw. semiprofessionelle Radfahrerin in der deutschen Nationalmannschaft bereits einige Zeit hinter sich. Das Rad an den Nagel gehängt hat sie deshalb aber noch lange nicht. In ihrer Freizeit nimmt die seit fünf Jahren in Hallein ansässige Fennel immer wieder erfolgreich an Amateur-Rennen teil. Zuletzt siegte sie bei "Carbon gegen Kondition" auf dem Spumberg in Adnet sowie beim Radmarathon "Trattberger Stier".

Die beiden Rennen zu vergleichen sei schwierig, meint Fennel. "Bei Carbon gegen Kondition ist man nur zwölf Minuten unterwegs und gibt vom Startschuss weg Vollgas. Beim Stier hat man am Anfang eine Weile Zeit zum Einrollen, bevor es dann am Schluss knackig bergauf geht. Dafür ist die Strecke beim Stier insgesamt deutlich länger."

Zum Radfahren kam Fennel verhältnismäßig spät. "Ich habe zuerst Goldschmiedin gelernt und diesen Beruf auch ausgeübt. Erst mit 25 habe ich mit dem Rennfahren begonnen", erzählt sie im TN-Gespräch. In den Jahren 2013 bis 2015 fuhr Fennel schließlich für die deutsche Nationalmannschaft. "Profi hört sich gut an, aber bis auf die Sportförderung habe ich damit kein Geld verdient", so Fennel.

Das Radfahren betreibt sie heute nur mehr als Hobby.

"Auch meine Zeit als Semi-Profi war immer mit sehr vielen Reisen verbunden. Das geht mit einem Kleinkind nicht mehr", sagt Fennel, die mit ihrem - ebenfalls deutschen - Mann und dem gemeinsamen Sohn in Hallein lebt. "Aber wenn man einmal Sport betrieben hat, muss man einfach weitermachen."

Um ihr Schmuckgeschäft in Hallein weiter ausbauen zu können, will sie nur mehr in der Region Rennen bestreiten. Als nächstes will Fennel das Einzelzeitfahren beim "King of the Lake" am Attersee in Angriff nehmen. Aber auch eine Teilnahme an der Pinzgau Trophy kann sie sich vorstellen. "Ich entscheide von Rennen zu Rennen, wie es weitergeht."