Halleiner raste mit 154 km/h durch Scheffau

Auch in Adnet und Abtenau wurden Raser ertappt.

Am Montag führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Radarmessungen durch. In Scheffau, auf der Lammertal Straße (B162), fuhr ein Fahrzeuglenker aus Hallein mit seinem Pkw fast doppelt so schnell als erlaubt. Statt der maximal erlaubten 80 Stundenkilometer war er mit 154 km/h unterwegs.

Außerdem fuhren ein Motorradlenker aus Salzburg und ein Fahrzeuglenker aus Deutschland im Ortsgebiet von Abtenau (B162) mit 91 und 96 Stundenkilometern. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erlaubt.

In Adnet fuhren zwei Motorradlenker aus Braunau mit 121 und 150 km/h. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern erlaubt.

Alle Lenker werden an die zuständige Behörde angezeigt.



Quelle: SN