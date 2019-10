Vom 14. bis 21. September war die Sonderschule Hallein zum sechsten Mal Teilnehmer an Europas größtem sozialpädagogischen Segelprojekt.

"Es war so eine schöne Zeit. Es hat alles gepasst", sagt der 14-jährige Sebastian, der bereits zum zweiten Mal bei "Mirno More", dem größten sozialpädagogischen Segelprojekt, mit an Bord war - vor der kroatischen Küste Süddalmatiens. Langeweile an Bord? Fehlanzeige. ...