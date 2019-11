Halleiner Spezialitäten gehen in Deutschland auf Sendung

Produkte aus dem Tennengau sind ab Dezember auf HSE24 im deutschen Fernsehen erhältlich.

Der Samstag vor Weihnachten ist Caroline Hubbles großer Tag: Dann wird die Inhaberin und Produktentwicklerin der Halleiner Spezialitätenmanufaktur ihre Schmankerl erstmals auf HSE24 den Fernsehzuschauern im deutschsprachigen Raum präsentieren (13 und 20 Uhr).

Was in dem eigens für die Sendung zusammengestellten Spezialitäten-Korb enthalten sein wird, lässt zumindest Nicht-Vegetariern schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammenlaufen: kalt und heiß geselchter Bierschinken, Biertrebern-Verhackertes, Bier-Gewürzwürste und das eigens kreierte Biertrebern-Salz vom Dürrnberg aus Helmuth Brudls Salzmanufaktur Salitri. Hubbles Biertrebern-Brotbackmischung in der Flasche kann extra bestellt werden.

Für die Haltbarmachung greift sie in die Gewürzkiste

"Der Treber ist der Rückstand des Braumalzes in der Bierherstellung", erklärt Hubble. "Für den Darm ist der Treber besonders gesund. Bevor er in meinen Produkten verarbeitet wird, wird er mit meinen Gewürzen verfeinert und geselcht." Für ihre Spezialitäten verwendet Hubble keine chemischen Zusatzstoffe, auch kein Pökelsalz. "Das alles ist für die Haltbarmachung eigentlich gar nicht notwendig. Ich greife dafür ausschließlich in meine Gewürzkiste. Außer bei mir wird das in Europa nur in Schweden so gemacht", betont Hubble.

Produktpalette soll ausgebaut werden

Beworben werden die Produkte der in Abtenau lebenden Halleinerin auf HSE24 bereits ab 15. Dezember. "Damit können wir noch im Weihnachtsgeschäft mitmischen", sagt Hubble. Nach der Premierensendung am 21. Dezember wird Hubble im Monatsrhythmus mit ihren Produkten auf HSE24 zu sehen sein. Im nächsten Jahr soll dann auch die Produktpalette weiter ausgebaut werden. "Wir wollen auch Fertiggerichte, Frankfurter und weitere Delikatessen anbieten", sagt Hubble. Zu großem Dank sei sie ihrem Metzger Franz Schuster aus Ostermiething verpflichtet, betont die langjährige Herausgeberin der Halleiner Stadtzeitung: "Er lebt für meine Produkte, als wären sie seine eigenen, und unterstützt mich bei allem."

