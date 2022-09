Halleiner Standesamt musste wegen Rohrbruchs übersiedeln

Trauungen sind von der Übersiedlung und von dem Schaden nicht betroffen.

Ein Wasserrohrbruch im Standesamt, der am Mittwoch entdeckt wurde, hält in diesen Tagen die Halleiner Stadtverwaltung ziemlich auf Trab. Wegen der Arbeiten zur Sanierung des Schadens sei man gezwungen, das Standesamt bis auf Weiteres zu verlegen, gab die Stadtgemeinde am Donnerstag bekannt. Der provisorische Standort befindet sich im Haus Schöndorferplatz 4. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Und das Wichtigste: Auf Hochzeiten habe der Schaden an dem Gebäude keine Auswirkungen, ist aus dem Büro von Bürgermeister Alexander Stangassinger zu erfahren. ...