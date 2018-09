Halleiner Stolpersteine glänzen wieder

Rund 30 der kleinen Gedenksteine, die an die Vertreibung und Ermordung von Juden und anderweitig Verfolgten im Nationalsozialismus erinnern, sind in Hallein verlegt. Freiwillige haben sie geputzt.

Für den guten Zweck machte der Regen Pause: Für 14 Uhr vergangenen Freitag hatte das überparteiliche Personenkomitee "Stolpersteine Hallein" zur Reinigungsaktion der in Hallein verlegten Stolpersteine aufgerufen. Zehn Minuten davor klarte es auf. Dass trotzdem nur wenige Freiwillige auftauchten, spielt für Kimbie Humer-Vogl und Florian Koch keine große Rolle.

"Es steht allen offen, die Stolpersteine hin und wieder zu reinigen." Kimbie Humer-Vogl

"Es ging uns darum, wieder einmal an die Stolpersteine und die dahinterstehenden Schicksale zu erinnern", sagt Koch. Eine der ermordeten ist Antonie Brunauer, die wegen ihrer Schizophrenie in der Landesheilanstalt eingesperrt wurde, bevor sie in die Tötungsanstalt Hartheim gebracht wurde. Politische Opfer mit Stolperstein waren etwa der christlich-soziale Edmund Molnar und der Sozialdemokrat Hans Pramer.

Einige der Steine wurden nach der Neupflasterung der Altstadt nicht wieder verlegt. "Wir hoffen, dass die Neuverlegung noch im Herbst passiert und im kommenden Jahr ein paar neue hinzukommen", sagt Humer-Vogl.

Ins Leben gerufen hat das Projekt "Stolpersteine" der deutsche Künstler Gunter Demnig. Nur bei ihm können die Steine in Auftrag gegeben werden. Er selbst verlegt sie dann vor Ort. Die vom verstorbenen SPÖ-Vizebürgermeister Walter Reschreiter gegründete überparteiliche Plattform Stolpersteine Hallein brachte das Projekt vor fünf Jahren nach Hallein. Die verbliebenen Mitglieder Humer-Vogl, Koch und Walter Hanus wollen nun einen Verein gründen, um das Projekt auf breitere Beine zu stellen.