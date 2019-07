Halleiner Traditionsgeschäft schließt nach 33 Jahren

Nach 33 Jahren schließt das Glasgeschäft Alfarè Mitte Juli für immer seine Tore. Der Grund dafür ist jedoch ein erfreulicher, denn für die Inhaber beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

"Wir haben seit drei Wochen Abverkauf und werden zusperren, wenn alles weg ist. Das wird vermutlich Mitte Juli sein", so Josef und Andrea Alfarè vom gleichnamigen Geschäft in der Halleiner Altstadt. Dann begibt sich das Ehepaar in den wohlverdienten Ruhestand. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen die beiden ihrer Zukunft entgegen. "Ich habe im Jahr 1986 den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Früher trug der Betrieb den Namen Hickade, nach dem Mädchennamen meiner Mutter. Dieser vertrieb nicht nur Glas, sondern auch Porzellan und Haushaltsartikel. Da wir uns dann ganz der Glaserei verschrieben haben, habe ich den Betrieb in Alfarè umbenannt", so der baldige Pensionist, Josef Alfarè.

1997 hat Alfarè die Kunstglaserei ausgebaut

1997 hat Alfarè die Kunstglaserei ausgebaut und seither nur Selbst-Produziertes verkauft. Neben Tür- und Fensterfüllungen wurden auch mittels Glass-Fusing-Technik einzigartige Stücke produziert.

Seit 2011 bietet Alfarè auch die Fertigung von individuellen Rahmen an, die nach Maß und Wunsch produziert werden. Seine Frau Andrea hat ihren Gatten in all den Jahren immer unterstützt: "Ich war quasi das Mädchen für alles. Außerdem habe ich Glasperlen vor der Flamme gedreht", erzählt sie. Auf alle Fälle haben sowohl Josef als auch Andrea Alfarè ihre Arbeit geliebt, "aber irgendwann sagt man dann eben: Genug ist genug", so Josef Alfarè.

Kein Nachfolger gefunden

Nicht nur seine Schulterprobleme waren der Auslöser dafür, dass er genau jetzt die Tore des Geschäfts für immer schließt, sondern auch die Tatsache, dass er bis dato keinen Nachfolger gefunden hat. Die beiden Söhne der Alfarès haben sich nämlich beruflich anders orientiert und sind in anderen Sparten tätig.

Was die Erhaltung der Glaskunst Alfarè über die Jahre nicht einfacher machte, waren strenge Auflagen bezüglich Sicherheitsglas, und auch die Herausforderung, immer wieder etwas Neues zu erfinden. "Man darf nie stehen bleiben. Ganz im Gegenteil: Man muss Nischen suchen, damit die Leute neugierig werden und etwas kaufen", so der Glasermeister. Außerdem gibt es immer weniger Kenner des Kunsthandwerks und die Zeiten sind laut Alfarè einfach zu kurzlebig. "Findet eine Hochzeit statt, so schenken die Leute lieber Gutscheine als ein individuelles Kunsthandwerk, das ist schade", so die Gattin Andrea.

Noch keine konkreten Zukunftspläne

Pläne haben die beiden bislang noch keine für ihre Zeit im Ruhestand "Wir möchten zuerst das eine abschließen, bevor wir mit dem nächsten beginnen. Dann sehen wir weiter", sagt Andrea Alfarè.

Das gesamte Haus über dem Geschäft gehört den Alfarès und wird von Familienmitgliedern bewohnt. Josef Alfarè sitzt im Vorstand des Halleiner Tourismusverbandes und Obmann im Verein "Gemeinsam für Hallein" . Er setzt sich für die Erhaltung der Halleiner Geschäfte ein - im Sinne eines sozialen Miteinanders neben der virtuellen Welt.