Halleiner Triathlon-Paar als Unternehmer

Als "Austria's Triathlon Couple" - Österreichs Triathlon-Paar - haben sich Michaela und Daniel Herlbauer einen Namen gemacht. Kürzlich haben sie in Hallein ihr Geschäft "h3-sports" eröffnet.

"Die Eröffnung ist sehr gut gelaufen, es ist viel Interesse da", zeigt sich Daniel Herlbauer nach dem ersten Monat zufrieden. Zwar komme im Zuge einer Neueröffnung immer mehr Aufwand dazu, als man sich im Vorhinein vorstelle, das sei aber normal. "Ich sehe das positiv", so Herlbauer.

Die Idee eines eigenen Geschäfts war in den Köpfen der beiden Leistungssportler schon länger präsent und ist über lange Zeit gewachsen. "Nun war für uns der richtige Zeitpunkt, das Projekt ,h3-sports' zu verwirklichen", so Herlbauer. Das Geschäft in Taxach-Rif ist dabei kein klassischer Bike- oder Triathlon-Shop, vielmehr wird ein Gesamtkonzept verfolgt.

"Neben dem Verkauf liegt unser Fokus vor allem auf Bike-Service sowie Bike-Fitting & Coaching", sagt Herlbauer im Biker-Jargon.

Nachdem der gebürtige Halleiner in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte und so die gewünschten sportlichen Erfolge ausblieben, entschied er sich im Vorjahr dazu, seine Profi-Triathlonlaufbahn zu beenden.

"Das Schrauben an meinen Rädern war schon immer eine große Leidenschaft von mir und in den letzten Jahren, in denen ich als Trainer tätig war, habe ich meine Athleten auch schon immer beim Kauf ihres Materials beraten", erzählt Herlbauer.

"Seit ich den Entschluss gefasst habe, nicht mehr als Profi-Triathlet weiterzumachen, wollte ich nun diese Dinge beruflich kombinieren, um meine Erfahrungen, die ich als Leistungssportler in den vergangenen Jahren gemacht habe, weiterzugeben. Wirklich gute Beratung ist heutzutage gar nicht mehr so leicht zu finden."

Michaela Herlbauer hat unterdessen nach ihrer Mittelfußfraktur wieder mit dem Training begonnen, unterstützt ihren Gatten aber auch im neuen Geschäft.