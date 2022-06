Halleiner Turnverein plant "Handmarsch-Benefiz"

Der Halleiner Turnverein knüpft beim Stadtfest am kommenden Samstag an den Benefizgedanken des legendären Halleiner Artisten Siegfried Waslberger an. Dieser war 1957 für einen guten Zweck im Handstand von Salzburg nach Wien gegangen.

SN/sw/htv Beim HTV wird schon fleißig trainiert, um Siegfried Waslbergers Jahrhundertleistung beim Stadtfest nachzustellen.