Halleiner verkaufte an etliche Minderjährige Suchtgift: Haft

18 Monate Gefängnis für vorbestraften 22-Jährigen, der im Internet mit seiner Dealer-Tätigkeit regelrecht geprahlt hatte.

Dreister geht's fast nicht: Die Polizei hatte bereits Ende Februar dieses Jahres einen 22-jährigen Halleiner festgenommen, der im Internet mit seinen Aktivitäten als Suchtgiftdealer regelrecht geprahlt hatte. Der damaligen Polizeiaussendung zufolge hatte der mehrfach einschlägig vorbestrafte 22-Jährige seine Cannabisverkäufe im Netz zum Teil quasi angekündigt und später dann stolz das eingenommene Drogengeld präsentiert. Einen Tag vor seiner Verhaftung am 24. Februar inszenierte sich der junge Dealer sogar noch im Livestream beim Rauchen eines Riesenjoints.

Am Freitag stand der Halleiner, verteidigt von RA Franz Essl, nun in einem bereits fortgesetzten Prozess vor Strafrichter Thomas Tovilo-Moik. Im Hauptvorwurf wurde ihm "unerlaubter Umgang mit Suchtgiften" in mehreren Fällen angelastet. Konkret soll er von Herbst 2019 an bis zu seiner Verhaftung an mehrere Dutzend von teils bekannten und teils unbekannt gebliebenen Abnehmern Cannabis gewinnbringend verkauft haben - zu einem Preis von zehn Euro pro Gramm. Die "Kunden" kauften demnach Mengen zwischen zwei und 30 Gramm - teils in mehreren einzelnen Deals. Etliche der Abnehmer waren laut Anklage minderjährig, das heißt erst zwischen 14 und 17 Jahre alt.

Im Prozess zeigte sich der junge Angeklagte teilgeständig. Er wurde letztlich bezüglich der umfangreichen Suchtgiftvorwürfe auch nur teilweise verurteilt; zudem wurde er wegen Hehlerei in anderem Kontext sowie einer Sachbeschädigung (Besprühen einer Wand) schuldig erkannt. Das rechtskräftige Urteil: 18 Monate unbedingte Haft.