Halleiner verunglückt mit Auto in Berchtesgaden

Glück im Unglück hatten ein Halleiner und sein Beifahrer, die am Sonntagabend in Berechtsgaden einen Verkehrsunfall hatten: Ihr Auto wurde von einem Baum gestoppt, ansonsten wäre es in der Berchtesgadener Ache gelandet. Auch in Niedernfritz ereignete sich ein Unfall mit Personenschaden.

SN/brk Das Bayrische Rote Kreuz brachte den verletzten Halleiner und seinen Beifahrer ins Landeskrankenhaus Salzburg (Symbolbild).