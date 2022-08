Halleiner Volksschülerin begeisterte 5000 Schlagerfans

Große Bühnen kannte Paulina Zambelli bereits aus dem Fernsehstudio von "The Voice Kids". Mitte August hatte die Volksschülerin aus Rif nun auch ihren großen Auftritt vor Livepublikum.

Bei der deutschen TV-Talente-Show "The Voice Kids" hatte es Paulina Zambelli bis in die vorletzte Runde geschafft. Mitte August begeisterte die neunjährige Halleinerin nun auch rund 5000 Besucher beim Schlager Open Air 3.0 auf der Schlosswiese Moosburg (Kärnten).

"Unter tosendem Beifall", wie in der Rezension der "Kleinen Zeitung" zu lesen war, kam sie nach den "Paldauern" auf die Bühne und sang drei Songs: "Elefant" von Lea, "Cover Me in Sunshine" von Pink und als Zugabe "Gut gemacht" von ...