Halleiner Wirtschaftsfrauen wollen sich vernetzen

Die Unternehmerinnen Karin Angerer und Marlene Springer haben die "Halleiner Wirtschaftsfrauen" ins Leben gerufen. Ab Herbst sollen sich Frauen in der Bezirkshauptstadt besser vernetzen.

Der Wunsch nach einem "Unternehmerinnen-Stammtisch" in Hallein sei groß, ist Karin Angerer überzeugt. 39 potenzielle Teilnehmerinnen hat die beim Küchenstudio Creativwerkstatt für Veranstaltungsorganisation und Buchhaltung zuständige Halleinerin bereits ausfindig gemacht. "Dabei habe ich noch bei Weitem nicht das ganze Stadtgebiet durch", sagt Angerer. Die Reaktionen der bisher angesprochenen Unternehmerinnen und Geschäftsführerinnen seien durchwegs positiv. "Es gibt sehr viele Alleinkämpferinnen, die sind vom Gedanken sehr angetan, sich stärker zu vernetzen", meint Angerer.

Eine Mitstreiterin der ersten Stunde ist Marlene Springer. "Wir freuen uns auf eine positive und konstruktive Atmosphäre bei den Treffen. Für ewige Nörglerinnen haben wir keinen Platz. Wir wollen keine Ombudsstelle sein", sagt die Geschäftsführerin von Springer Immobilien in der Halleiner Altstadt im Gespräch mit den TN.

Quartalsmäßige Treffen geplant

Das erste Treffen ist für September geplant und soll in der Creativwerkstatt im Colloredo-Sudhaus am Schifferplatz stattfinden. Danach werden quartalsmäßige Stammtische anvisiert. Die Treffen wollen die beiden Pionierinnen als lose Zusammenkünfte ohne jede Mitgliedspflicht oder Beiträge anlegen. "Wir sind auch völlig unpolitisch. Es geht uns vielmehr darum, ohne jeden politischen Hintergrund zu netzwerken und gemeinsam aus guten Ideen etwas zu machen", sagt Springer.

"Ähnliche Zusammenkünfte und Klubs sind meist sehr männerlastig. Auch Stammtische sind erst in den vergangenen beiden Jahrzehnten entstanden", sagt Angerer. Mit den "Halleiner Wirtschaftsfrauen" will sie zeigen, "dass Frauen auch allein Dinge auf die Füße stellen können". Was viele unternehmerisch tätige Damen eine, sei das Empfinden, nicht ausreichend wahrgenommen zu werden. "Hier geht es uns auch darum, sich als Frauen in der Wirtschaft gegenseitig zu unterstützen", betont Angerer.

Interessierte Halleiner Wirtschaftsfrauen können sich unter der E-Mail-Adresse halleiner-wirtschaftsfrauen@eclipso.at für das erste Treffen im September anmelden.