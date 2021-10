Halleiner wollte "schnell zurück zur Arbeit" - die Polizei stoppte ihn

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet von Salzburg am Montag hörten die Polizisten eine interessante Begründung fürs Schnellfahren, wie in einer Aussendung zu lesen ist. Bei erlaubtem Tempo 70 km/h (Freiland) in der Alpenstraße stach ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Tennengau heraus: Der Halleiner war mit 124 km/h unterwegs. Er hätte es eilig, weil er "schnell zurück zur Arbeit fahren musste", sagte er den Beamten.

Im Vergleich dazu erscheint Tempo 57 km/h in der 30er-Zone am Ignaz-Rieder-Kai harmlos. Allerdings sei das fast doppelt so schnell als gesetzlich erlaubt, heißt es seitens der Polizei. Beide Lenker müssten mit einer hohen Geldstrafe rechnen.