Halleinerin erste Grüne im Vorstand der Jungen Wirtschaft

Die 25-jährige Agenturgründerin Sarah Baumgartner hat es überraschend in den Landesvorstand der Jungen Wirtschaft geschafft.

Das Ergebnis der Wirtschaftskammerwahlen im vergangenen März war eindeutig: 71 Prozent für den schwarzen Wirtschaftsbund, den Rest teilten sich die übrigen sechs kandidierenden Listen untereinander auf. Mit diesem Ergebnis hat der Wirtschaftsbund auch Anspruch auf alle zwölf Mandate im Vorstand der Jungen Wirtschaft, der Interessenvertretung für Jungunternehmer. Und doch sitzt mit der Halleinerin Sarah Baumgartner seit Ende Juni eine Grüne als zweite Stellvertreterin im Landesvorstand.

"Ich möchte in der Jungen Wirtschaft Ansprechpartnerin für alle sein. Mir ist aber sehr daran gelegen, Ökonomie und Ökologie miteinander zu vereinen. Wir Jungen müssen ja doch noch sehr lange auf dem Planeten leben. Dafür werde ich mich einsetzen", sagt Baumgartner im Gespräch mit den TN. Als Regionalleitungsmitglied der Grünen Wirtschaft möchte sie auch in der Wirtschaftskammer verstärkt grüne Werte gegenüber dem Wirtschaftsbund vertreten.

"Ich möchte Ansprechpartnerin für alle sein." Sarah Baumgartner

In den Vorstand der Jungen Wirtschaft hat es Baumgartner geschafft, weil jene Listen, die bei der Wirtschaftskammerwahl über fünf Prozent der Stimmen erreichen, in der Jungen Wirtschaft ein sogenanntes Minderheitenmandat bekommen. Heuer stand ein solches Mandat neben der Grünen Wirtschaft auch der Wirtschaftsliste, dem Wirtschaftsverband und der Freiheitlichen Wirtschaft zu. Mit den Stimmen dieser vier Fraktionen setzte sich Baumgartner bei der konstituierenden Sitzung im Juni als zweite Stellvertreterin des Landesvorsitzenden Martin Kaswurm durch - auch, weil es innerhalb des Wirtschaftsbundes ein Missverständnis bezüglich der Abstimmungsregeln gab. "Das hat damals natürlich alle überrascht. Auch wenn ich mir damit eher keine Freunde gemacht habe, hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit", sagt Baumgartner, die sich jetzt schnell mit ihren Kernthemen Nachhaltigkeit und Umweltschutz etablieren möchte. Unter anderem fordert die Gründerin der Agentur "Alpha Löwin" ein Pfand auf PET-Flaschen.

Frauen in der Wirtschaft zu stärken, ist ein weiteres Hauptanliegen der 25-Jährigen. Mit einer eigenen "Academy" will sie künftig Frauen dabei helfen, noch selbstsicherer in der Öffentlichkeit aufzutreten.