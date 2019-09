Halleins neuer Bezirksgeschäftsführer beim Roten Kreuz

Johannes Schnöll ist seit 1. September neuer Bezirksgeschäftsführer beim Roten Kreuz in Hallein. Sein Vorgänger Peter Dioszeghy übergab die Agenden nach über zehn Jahren an Schnöll.



"Ich habe bereits mit 17 Jahren angefangen, freiwillig für das Rote Kreuz zu arbeiten. Und das, weil einer meiner Freunde das auch tat und ich fasziniert davon war, dass man in seiner Freizeit unbezahlt fremden Menschen hilft", so Johannes Schnöll, der seit 1. September als Bezirksgeschäftsführer in Hallein fungiert. Nun hat er zwar mehr mit Bürokratie zu tun, versucht jedoch, so oft es geht, Fahrdienste zu übernehmen. "Es ist einfach schön, wenn man Leuten helfen kann," erklärt der heute 35-Jährige. Am Geschäftsführer-Dasein gefällt ihm, dass er den nötigen Rahmen hat, um vieles mitgestalten zu können.

Beim Roten Kreuz seit 18 Jahren engagiert

Der gebürtige Kuchler wohnt nun mit seiner Ehefrau und zwei Kindern in Bad Vigaun. Schnöll ist gelernter Betriebselektriker, hat diesen Beruf jedoch nie ausgeübt. Stattdessen arbeitete er in verschiedenen Halleiner Betrieben und ist seit 2001 durchgehend beim Roten Kreuz. Sogar seinen Zivildienst hat Schnöll beim Roten Kreuz absolviert. Parallel dazu hat er seine Ausbildung zum Sanitäter gemacht: 100 Theoriestunden und 160 Praxisstunden mit abschließender Prüfung standen dafür auf dem Programm.

Seit 2007 ist Schnöll Vollzeit beim Roten Kreuz angestellt. Dabei hat er sich zum Notfallsanitäter, Lehrbeauftragten für Erste Hilfe und Sanitätshilfe ausbilden lassen und ist durch eine Führungskräfteausbildung in drei Modulen zum Offizier geworden.

Letztes Jahr schloss Schnöll sein berufsbegleitendes Studium ab

2018 schloss er ein berufsbegleitendes Studium "Rettungsmanagement" und "Management im Gesundheitswesen" in Krems ab. Als das Amt des Geschäftsführers ausgeschrieben war, hat sich Schnöll beworben und den Job bekommen. Nun ist er als Bezirksgeschäftsführer für elf Zivildienstleistende und acht hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die finanziellen Angelegenheiten der Bezirksstelle Hallein verantwortlich. Außerdem wurde Schnöll zum Rettungsrat befördert und auch zum stellvertretenden Bezirksrettungskommandanten bestellt. Sein Vorgänger Peter Dioszeghy übernahm per September die Führung der Landesleitstelle im Landesverband Salzburg.

Einsätze können auch sehr belastend sein

Natürlich gab es viele belastende Einsätze wie beispielsweise das Busunglück 2004 am Dürrnberg. "Durch Mitarbeitergespräche kann man alles gut aufarbeiten. Am schlimmsten ist jedoch, wenn es sich bei Einsätzen um Kinder und Jugendliche handelt", so Schnöll, der immer auf der Suche nach freiwilligen Helfern ist.