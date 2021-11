Halloween-Feiern hielten Polizei auf Trab

In Salzburg wurde Halloween am Wochenende ausgiebig gefeiert. Friedlich blieb es nicht überall.

In der Schwarzstraße attackierten vier unbekannte Täter am Samstag einen 26-jährigen Kroaten. Gegen 23 Uhr prügelten sie auf ihn ein, inklusive Fußtritten ins Gesicht. Die Rettung brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Die vier Unbekannten flüchteten.

In Wals kam es zu mehreren Einsätzen wegen Körperverletzungen und Raufhandel. Zwischen zwei Gruppen von etwa zehn Personen kam es kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung. Die Konfrontation verlagerte sich in eine angrenzende Tiefgarage, wo die Schlägerei von Polizisten beendet wurde. An der Auseinandersetzung waren Österreicher, Türken und Nordmazedonier im Alter von 18 bis 26 Jahren beteiligt, sie werden angezeigt. Die Rettung brachte mehrere Verletzte ins Uniklinikum Salzburg und das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Ein 37-jähriger Anifer schlug gegen drei Uhr früh in einem Walser Lokal einer 20-jährigen Bergheimer mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete der alkoholisierte Mann, konnte aber von Polizisten in der Nähe aufgehalten werden.

Eine Stunde später verletzten zwei Brüder nahe der Walser Partymeile einen 17-Jährigen aus Kufstein durch einen Faustschlag ins Gesicht. Das Duo flüchtete, kam aber ebenfalls nicht weit. Eine Polizeistreife stoppte das Brüderpaar aus Mattighofen (26, 30) nach kurzer Fahndung. Die Beamten zeigten die Männer an. Die Braunauer sind nicht geständig, einer hatte über ein Promille Alkohol im Blut.