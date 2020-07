Hallwang: 69-jährige Radlerin beim Abbiegen von Pkw erfasst

Am Freitag gegen 19 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Hallwang ein Verkehrsunfall. Eine Fahrradlenkerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 69-jährige Fahrradlenkerin war auf der Mayrwiesstraße stadtauswärts unterwegs, begab sich in die Fahrbahnmitte und signalisierte durch Armzeichen nach links einbiegen zu wollen. Ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Fahrer lenkte sein Fahrzeug rechts an der Fahrradlenkerin vorbei und touchierte diese mit seinem linken Seitenspiegel. Die Fahrradlenkerin kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades im Bereich des Unterschenkels. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.

Quelle: SN